1.Диагональ АC трапеции АВСD (АВ || СD) делит ее на два подобных треугольника. Найдите SАВCD, если АВ = 25 см, ВС = 20см, АС = 15см. 2.Угол В треугольника АВС в два раза больше угла А. Биссектриса угла В делит сторону АС на ча...
Геометрия
1.Диагональ АC трапеции АВСD (АВ || СD) делит ее на два подобных треугольника. Найдите SАВCD, если АВ = 25 см, ВС = 20см, АС = 15см. 2.Угол В треугольника АВС в два раза больше угла А. Биссектриса угла В делит сторону АС на части АD = 6 см и СD = 3см. Найдите стороны треугольника АВС.
Ответ(ы):
Гость:
о формуле Герона S треугольника = √(p(p-a)(p-b)(p-c)), где p - полупериметрp = (a+b+c)/2 p = (25+20+15)/2 = 60/2 = 30S треуг.ABC = √(30*(30-25)*(30-20)*(30-15)) = √(3*10*5*10*3*5) = 5*3*10 = 150отношение площадей подобных треугольников = квадрату коэффициента подобия.k^2 = S CDA / S ABC k = AD/BC = DC/AC = AC/AB = 15/25 = 3/59/25 = S CDA / 150S CDA = 150 * 9/25 = 6*9 = 54S трапеции = S ABC + S CDA = 150 + 54 = 204
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