1.Диагональ АC трапеции АВСD (АВ || СD) делит ее на два подобных треугольника. Найдите SАВCD, если АВ = 25 см, ВС = 20см, АС = 15см. 2.Угол В треугольника АВС в два раза больше угла А. Биссектриса угла В делит сторону АС на ча...

Геометрия

1.Диагональ АC трапеции АВСD (АВ || СD) делит ее на два подобных треугольника. Найдите SАВCD, если АВ = 25 см, ВС = 20см, АС = 15см. 2.Угол В треугольника АВС в два раза больше угла А. Биссектриса угла В делит сторону АС на части АD = 6 см и СD = 3см. Найдите стороны треугольника АВС.

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