3,375 м3 перевести в кубические сантиметры, в кубические метры, в кубические децимет??ы, в кубические миллиметры.
Математика
3,375 м3 перевести в кубические сантиметры, в кубические метры, в кубические децимет??ы, в кубические миллиметры.
Ответ(ы):
Гость:
Метр=100 сантиметров метр в кубе=100 сантиметров в кубе, то есть 1000000 см в кубе значит 3.375 метров в кубе=3375000 см в кубе Ответ:3375000 кубических сантиметра
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