Помогите как решить 12 34 *47*5 49+(23 -518)*2 47

Математика
Помогите как решить 12 34 *47*5 49+(23 -518)*2 47
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Ответ(ы):
Гость:
12 3/4*4/7*5 4/9+(2/3-5/18)*2 4/7=40 8/9 1)2/3-5/18=(12-5)/18=7/18 2)12 3/4*4/7=51/4*4/7=51/7 3)51/7*5 4/9=51/7*49/9=357/9 4)7/18*2 4/7=7/18*18/7=1 5)357/9+1=39 8/9+1= 40 8/9
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