Укажите значения х при котором выражение 9 х деленное на 1-х имеет смысл пожалуйста помогите контрольная на завтра

Алгебра

Укажите значения х при котором выражение 9 х деленное на 1-х имеет смысл пожалуйста помогите контрольная на завтра

Автор: Гость