Укажите значения х при котором выражение 9 х деленное на 1-х имеет смысл пожалуйста помогите контрольная на завтра
Алгебра
Укажите значения х при котором выражение 9 х деленное на 1-х имеет смысл пожалуйста помогите контрольная на завтра
Ответ(ы):
Гость:
Не имеет значения.....
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