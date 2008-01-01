Переведите текст на английский: В 2008 году челябинцы оригинально отметили свой праздник. 14 сентября в городе появился огромный 80 метровый смайл. Это около 10 тысяч горожан в желтых футболках в рамках акции «Челябинск улыбае...
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Переведите текст на английский: В 2008 году челябинцы оригинально отметили свой праздник. 14 сентября в городе появился огромный 80 метровый смайл. Это около 10 тысяч горожан в желтых футболках в рамках акции «Челябинск улыбается миру» выстроились на площади Революции в огромный смайл. Площадь улыбки составила 4 тысячи 400 квадратных метров.
Ответ(ы):
Гость:
In 2008, Chelyabinsk originally celebrated their holiday. September 14 in the city there was a huge 80 meter smile. It is about 10 thousand citizens in yellow shirts in the framework of "Chelyabinsk smiles to the world" lined up at the Revolution Square in a huge smile. Area smile was 4000 to 400 square meters. переводчик в помощь
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