Переведите текст на английский: В 2008 году челябинцы оригинально отметили свой праздник. 14 сентября в городе появился огромный 80 метровый смайл. Это около 10 тысяч горожан в желтых футболках в рамках акции «Челябинск улыбае...

Английский язык

Переведите текст на английский: В 2008 году челябинцы оригинально отметили свой праздник. 14 сентября в городе появился огромный 80 метровый смайл. Это около 10 тысяч горожан в желтых футболках в рамках акции «Челябинск улыбается миру» выстроились на площади Революции в огромный смайл. Площадь улыбки составила 4 тысячи 400 квадратных метров.

Автор: Гость