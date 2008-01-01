A) 96:72=4x:21 б) 0,36:0,8х=0,105:0,63 в)х+1 дробная черта/ 16 = 3,75 дробная черта/ 14 г) 0,3х:8/15 =9,75 : 17 1/3 помогите :(((
Математика
A) 96:72=4x:21 б) 0,36:0,8х=0,105:0,63 в)х+1 дробная черта/ 16 = 3,75 дробная черта/ 14 г) 0,3х:8/15 =9,75 : 17 1/3 помогите :(((
Ответ(ы):
Гость:
0,36*0.63 =0.8х*0.105 0.8х=0.36*0.63: 0.105=2.16
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