Вот фото. Кто-нибудь может объяснить, откуда взялась восьмерка? Как ее получили. Можно поподробнее?

Алгебра

Вот фото. Кто-нибудь может объяснить, откуда взялась восьмерка? Как ее получили. Можно поподробнее?

Автор: Гость