В каком слове все согласные звуки глухие? 1. перелёт 2. сказка 3.здесь 4. гвоздь
Русский язык
В каком слове все согласные звуки глухие? 1. перелёт 2. сказка 3.здесь 4. гвоздь
Ответ(ы):
Гость:
Сказка т.к. [скаска](транскрипция)
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