У мамы было 12 м ситца.Из него она сшила 2 сарафана,расходуя по 3 м на каждый.Сколько ??етров ситца осталось у мамы?

Математика
У мамы было 12 м ситца.Из него она сшила 2 сарафана,расходуя по 3 м на каждый.Сколько ??етров ситца осталось у мамы?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2*3=6(м.) потрачено на изделия 2) 12-6=6(м.)- осталось
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