У мамы было 12 м ситца.Из него она сшила 2 сарафана,расходуя по 3 м на каждый.Сколько ??етров ситца осталось у мамы?

Математика

У мамы было 12 м ситца.Из него она сшила 2 сарафана,расходуя по 3 м на каждый.Сколько ??етров ситца осталось у мамы?

Автор: Гость