Какие эпитеты употребляются со словами : ночь сокол вода леса реки горы ко??ь камень зори

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Какие эпитеты употребляются со словами : ночь сокол вода леса реки горы ко??ь камень зори
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Темная ночь Небесный сокол Чистая вода Зеленые леса Голубые реки Крутые горы Шикарный конь Янтарный камень
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