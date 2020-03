Составте 5 предложений present continuous (утверждение,отрицание и вопросительные предложения) пажалуйста

Гость: Гость:

What is she doing? Что она делает?Is she cooking dinner? – Yes, she is. Она готовит обед? – Да.What are you doing? Что ты делаешь?Are you doing your homework? Ты делаешь домашнее задание?Yes, I am. I am trying to learn a poem by heart. Да. Я пытаюсь учить на память стихотворение.Where are you going to? Куда вы идете?Are you going home? – Yes, I am. Вы идете домой? – Да.She is not cooking dinner, she is laying the table. Она не готовит обед, она накрывает на стол.I am not doing my homework, I am writing a letter. Я не делаю домашнее задание, я пишу письмо.They are not reading a text, they are listening to their teacher. Они не читают текст, они слушают своего учителя.