Зачеркни числа в которых сумма цифр равна количеству месяцев в году 12 72 66 48 22 54 62 95 37

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Зачеркни числа в которых сумма цифр равна количеству месяцев в году 12 72 66 48 22 54 62 95 37

Автор: Гость