Зачеркни числа в которых сумма цифр равна количеству месяцев в году 12 72 66 48 22 54 62 95 37
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Зачеркни числа в которых сумма цифр равна количеству месяцев в году 12 72 66 48 22 54 62 95 37
Ответ(ы):
Гость:
Нужно зачеркнуть числа 66, 48.
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