Составить предложение с причастным оборотом со словом клеящий
Русский язык
Составить предложение с причастным оборотом со словом клеящий
Ответ(ы):
Гость:
По дворам ходил парень,клеящий странные объявления на каждом дереве.
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