Составить предложение с причастным оборотом со словом клеящий

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Составить предложение с причастным оборотом со словом клеящий
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По дворам ходил парень,клеящий странные объявления на каждом дереве.
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