Укажите глагол время которого определино неверно 1)посмотрю-будущее время 2)выйгр??л-прошедшее время 3)лью-будущее время 4)купил-прошедшее время

Русский язык
Укажите глагол время которого определино неверно 1)посмотрю-будущее время 2)выйгр??л-прошедшее время 3)лью-будущее время 4)купил-прошедшее время
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Описание ситуациию ТВОЯ РОЛЬ СПАСАТЕЛЬ Космонавты уничтожили устаревшую космическую станциюЕе обгоревшие останки упалут на Землю и будут разбросаны...
Ответить
Математика
Продолжительность урока 45минут Для решения задачи ушло 7минут Какая часть уро??а ушла на решение задачи Объясните срооочо
Ответить
Математика
37879×7278÷2828,98=? плз оч нужно
Ответить
Математика
До обеда выгрузили 7 зерна, сколько - тонн зерна 10 было в вагоне если выгрузили 42т
Ответить
История
В каких случаях современной жизни можно использовать выражение"Охилесова пята"? Помогите пжлст,очень надо!!!
Ответить