"как человека можно распознать по обществу в котором он вращается так о нем можно ??удить и по языку которым он выражается". Пожалуйста! Срочнооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо!!!!!!!!!!!!!

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Если молодая леди ходит постоянно на дискотеки, тусуется в клубах,ходит на ночные посиделки уже говорит о том, что у такая дама не имеет высокий уровень развития. Если человек матерится, то можно сказать сразу, что человек не из лучших. Умного и порядочного человека видна сразу, глупого тоже легко заметить. Если знать занятия и речь человека можно составить целое досье о нём.