На пошиття 4 однакових суконь використали 12 м ситицю, а на пошиття двох однакових сорочок - 4м ситцю. На скільки більше тканини використали на пошиття однієї сукні , ніж на пошиття однієї сорочки?

Математика
На пошиття 4 однакових суконь використали 12 м ситицю, а на пошиття двох однакових сорочок - 4м ситцю. На скільки більше тканини використали на пошиття однієї сукні , ніж на пошиття однієї сорочки?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)12/4=3(м)-на 1 сукню2)4/2=2(м)-на 1 сорочку3)3-2=1(м)-різниця
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