На пошиття 4 однакових суконь використали 12 м ситицю, а на пошиття двох однакових сорочок - 4м ситцю. На скільки більше тканини використали на пошиття однієї сукні , ніж на пошиття однієї сорочки?

Математика

На пошиття 4 однакових суконь використали 12 м ситицю, а на пошиття двох однакових сорочок - 4м ситцю. На скільки більше тканини використали на пошиття однієї сукні , ніж на пошиття однієї сорочки?

Автор: Гость