На пошиття 4 однакових суконь використали 12 м ситицю, а на пошиття двох однакових сорочок - 4м ситцю. На скільки більше тканини використали на пошиття однієї сукні , ніж на пошиття однієї сорочки?
Математика
На пошиття 4 однакових суконь використали 12 м ситицю, а на пошиття двох однакових сорочок - 4м ситцю. На скільки більше тканини використали на пошиття однієї сукні , ніж на пошиття однієї сорочки?
Ответ(ы):
Гость:
1)12/4=3(м)-на 1 сукню2)4/2=2(м)-на 1 сорочку3)3-2=1(м)-різниця
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
"как человека можно распознать по обществу в котором он вращается так о нем можно ??удить и по языку которым он выражается". ОООООООООООООООООЧЕН...
Русский язык
Литература
Математика
Биология
Математика
Сколькими нульями оканчивается произведение всех натуральных чисел : 1) от 1 до 10 ??ключительно 2) от 15 до 24 включительно. 3) от 10 до 3...
Математика