Надо сделать изгородь для участка квадратной формы площадью 64 метров в квадрате. ??колько понадобится досок, если на 1 метр изгороди надо 6 досок.
Математика
Надо сделать изгородь для участка квадратной формы площадью 64 метров в квадрате. ??колько понадобится досок, если на 1 метр изгороди надо 6 досок.
Ответ(ы):
Гость:
1) Sкв=равна квадрату его стороны следовательно 64=8 в квадрате,сторона этого кватрада = 8 метрам. 2) Ркв=сумме длин его сторон(всех сторон) следовательно Ркв=8*4=32 метра(так как стороны квадрата равны) 3) 32*6=192 доски нужно на изгородь.
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