Для игры набрали 12 детей,и разделили на 2 команды поровну.Сколько детей в команде?(нужно составить условие,помогите пожалуйста)  

т.к поровну разделили значит 12 делим на 2=6 человек в команде

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Всего: 12 детей Т. к. есть две команды и делят их поровну, то 12:2=6 Условие: всего: 12 д. 1 команда 12:2=6 2 команда 12:2=6 Ответ: в каждой команде по 6 детей