Для нагревания 2,5 кг идеального газа на 8 °С при постоянном давлении потребовалось на 83,1 кДж большое количество теплоты, чем на нагревание того же газа на 8 °С при постоянном объеме. Определите молярную массу газа.
Физика
Для нагревания 2,5 кг идеального газа на 8 °С при постоянном давлении потребовалось на 83,1 кДж большое количество теплоты, чем на нагревание того же газа на 8 °С при постоянном объеме. Определите молярную массу газа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1 = (1 + 0,5*j)*(m/M)*R*dT Q2 = 0,5*j*(m/M)*R*dT dQ = (m/M)*R*dT M = (m*R*dT)/dQ m = 2,5 (по условию) R = 8,31 (по условию) dT = 8 dQ = 83,1*10^3
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