Жигули проехали 180км за 2ч, а Запорожец проехал это же расстояние за 3ч. Какая машина проехала с большей скоростью? Ребята срочно надо!!!!
Математика
Жигули проехали 180км за 2ч, а Запорожец проехал это же расстояние за 3ч. Какая машина проехала с большей скоростью? Ребята срочно надо!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180:2=90(км.ч)- средняя скорость жигулей.....180:3=60(км.ч)-средняя скорость запорожца....90-60=30(км.ч)-жигули ехало с большей скоростью
Гость:
180:2 = 90 км/час скорость Жигулей 180:3 = 60 км/час скорость Запорожца 90>60, скорость Жигулей выше скорости Запорожца
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