Жигули проехали 180км за 2ч, а Запорожец проехал это же расстояние за 3ч. Какая машина проехала с большей скоростью? Ребята срочно надо!!!!

Математика

Жигули проехали 180км за 2ч, а Запорожец проехал это же расстояние за 3ч. Какая машина проехала с большей скоростью? Ребята срочно надо!!!!

Автор: Гость