Скоморохи угощали детей сладкими петушками.Они разложили леденцы на подносы,поровну на каждый.На 5 подносах 50 петушков.Сколько петушков на 10 подносах?Реши задачу двумя способами.

Математика

Скоморохи угощали детей сладкими петушками.Они разложили леденцы на подносы,поровну на каждый.На 5 подносах 50 петушков.Сколько петушков на 10 подносах?Реши задачу двумя способами.

Автор: Гость