Скоморохи угощали детей сладкими петушками.Они разложили леденцы на подносы,поровну на каждый.На 5 подносах 50 петушков.Сколько петушков на 10 подносах?Реши задачу двумя способами.
Математика
Скоморохи угощали детей сладкими петушками.Они разложили леденцы на подносы,поровну на каждый.На 5 подносах 50 петушков.Сколько петушков на 10 подносах?Реши задачу двумя способами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.50:5=10, 2.10x10=100
Гость:
1. 1) 50:5=10(петушков) - на каждый поднос 2) 10*10=100(петушков) - на 10 подносах 2. 50:5=x:10 x=500:5=100
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