Скоморохи угощали детей сладкими петушками.Они разложили леденцы на подносы,поровну на каждый.На 5 подносах 50 петушков.Сколько петушков на 10 подносах?Реши задачу двумя способами.

Математика
Скоморохи угощали детей сладкими петушками.Они разложили леденцы на подносы,поровну на каждый.На 5 подносах 50 петушков.Сколько петушков на 10 подносах?Реши задачу двумя способами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.50:5=10, 2.10x10=100
Гость:
1. 1) 50:5=10(петушков) - на каждый поднос     2) 10*10=100(петушков) - на 10 подносах 2.  50:5=x:10      x=500:5=100   
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