Длина окружности, вписанная в правильный четырехугольник, равна 8п см. Найти сторону и площадь четырехугольника.
Геометрия
Длина окружности, вписанная в правильный четырехугольник, равна 8п см. Найти сторону и площадь четырехугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный четырехугольник - это квадрат. Радиус окружности, вписанной в квадрат равен половине стороны квадрата, r = a/2 C = 2пr - формула длины окружности. Найдем отсюда r. 8п = 2пr r = 8п/2п = 4 4= а/2 а=4*2 = 8(см) - сторона квадрата s = а*а = 8*8 = 64(кв.см) - площадь квадрата
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из 60 метров ткани сшили 15 одинаковых плащей.Сколько таких плащей можно сшить из 100м такой же ткани.
Математика
Помогите решить задачу:57 кг яблок разложили в 5 больших корзин и 3 маленькие корзины.Сколько килограммов яблок в каждой маленькой корзине,если в б...
Русский язык
Помогите пожалуйста.Выпишите из данных предложений, те в которых есть обособления, определите каким членом предложения является каждое из них, и об...
Математика
Довжина вулиці 800м а ширина 15 м.Вулицю покрили асфальтом. На кожні 100м квадратних потрібно 3 т асфальту. Скільки всього тонн асфальту витратили ...