Длина окружности, вписанная в правильный четырехугольник, равна 8п см.   Найти сторону и площадь четырехугольника. 

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Правильный четырехугольник - это квадрат. Радиус окружности, вписанной в квадрат равен половине стороны квадрата, r = a/2 C = 2пr - формула длины окружности. Найдем отсюда r. 8п = 2пr r = 8п/2п = 4 4= а/2 а=4*2 = 8(см) - сторона квадрата s = а*а = 8*8 = 64(кв.см) - площадь квадрата