Довжина вулиці 800м а ширина 15 м.Вулицю покрили асфальтом. На кожні 100м квадратних потрібно 3 т асфальту. Скільки всього тонн асфальту витратили на покриття?
Математика
Довжина вулиці 800м а ширина 15 м.Вулицю покрили асфальтом. На кожні 100м квадратних потрібно 3 т асфальту. Скільки всього тонн асфальту витратили на покриття?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800*15=12000(м2) 12000/3=4000(т) ответ:4000тонн
Гость:
800х15=12000м.квадратных периметр улицы 12000/100=120м.квадратных 120х3=360т
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