Довжина вулиці 800м а ширина 15 м.Вулицю покрили асфальтом. На кожні 100м квадратних потрібно 3 т асфальту. Скільки всього тонн асфальту витратили на покриття?

Математика

Довжина вулиці 800м а ширина 15 м.Вулицю покрили асфальтом. На кожні 100м квадратних потрібно 3 т асфальту. Скільки всього тонн асфальту витратили на покриття?

Автор: Гость