X*10=16*5 Придумать задачу с действиями,
Математика
X*10=16*5 Придумать задачу с действиями,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик купил несколько красных шаров по 10 руб за штуку и на такую же сумму 16 синих шаров по 5 рублей за 1 штуку. Сколько красных шаров купил мальчик? Решение: 1) 16 х5 =90 рублей за 16 синих шаров 2)90 : 10= 9 красных шаров купил мальчик
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