X*10=16*5 Придумать задачу с действиями,

Гость: Гость:

Мальчик купил несколько красных шаров по 10 руб за штуку и на такую же сумму 16 синих шаров по 5 рублей за 1 штуку. Сколько красных шаров купил мальчик? Решение: 1) 16 х5 =90 рублей за 16 синих шаров 2)90 : 10= 9 красных шаров купил мальчик