помогите, пожалуйста:) Какой объём кислорода образуется при сгорании 24000 грамм угля? Сколько углекислого газа образуется?

Гость: Гость:

2 000 моль х моль у моль С + О2 = СО2 1 моль 1 моль 1 моль n = m/M M(C) = 12 г/моль n(C) = 24 000 г / 12 г/моль = 2 000 моль 2 000 = х 1 1 х = 2 000 n(O2) = 2 000 моль V = Vm*n V(O2) = 22,4 дм3/моль * 2 000 моль = 44 800 дм3 = 44,8 м3 2 000 = у 1 1 у = 2 000 n(CO2) = 2 000 моль V(O2) = V(CO2) = 44,8 м3 Если же нужно найти массу CO2, то m = n*M M(CO2) = 12 + 16*2 = 44 г/моль m(CO2) = 44 г/моль * 2 000 моль = 88 000 г = 88 кг Ответ: V(O2) = 44,8 м3 , V(СO2) = 44,8 м3 (если же нужна масса то m(CO2) = 88 кг)