выпишите слова с безударным гласным в корне
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выпишите слова с безударным гласным в корне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
покожу например "весна" ударение падает на суффикс "А", а не на корень вот и получается безударная
Гость:
брать корень бр суффикс а и ть, боровик корень бор суффикс ов и ик, боец корень бо суффикс ец, ведро корень ведр окончание о, ветерок корень ветер суффикс ок, вода корень вод окончание а, волшебство корень волшеб суффикс ств окончание о, волна корень волн окончание а, глоток корень глот суффикс ок. а сколько надо?
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