выпишите слова с безударным гласным в корне

покожу например "весна" ударение падает на суффикс "А", а не на корень вот и получается безударная

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