в атоме неизвестного элемента имеются 15 электронов.Расположите эти электроны по энергетическим уровням
Химия
в атоме неизвестного элемента имеются 15 электронов.Расположите эти электроны по энергетическим уровням
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1s=2 2s2 2p=6 3s=2 3p=3 ( в каждой по одной)
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