"Металлы в нашем быту"- помогите написать сообщение
Химия
"Металлы в нашем быту"- помогите написать сообщение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Металлы в нашем быту они повсюду. Например Мы едим из алюминевых ложек. У нас есть цинковые вёдра. Чугунные или стальные сковородки, кастрюли. Предметы труда: грабли. лопаты, матыги, молотки, топоры. Также ножницы, пилочка для ногтей. Всё это присутствует в нашем быту, мы эим пользуемся каждый день, все эти предметы имеею химический состав и формулу!
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