В коробке находятся 2 белых, 3 черных и 5 красных шаров. Наугад вынимается один шар. Найти вероятность того, что вынутый шар: 1)белый, 2) черный, 3) не красный, 4) или черный, или красный.

Алгебра

В коробке находятся 2 белых, 3 черных и 5 красных шаров. Наугад вынимается один шар. Найти вероятность того, что вынутый шар: 1)белый, 2) черный, 3) не красный, 4) или черный, или красный.

Автор: Гость