В коробке находятся 2 белых, 3 черных и 5 красных шаров. Наугад вынимается один шар. Найти вероятность того, что  вынутый шар:  1)белый, 2) черный, 3) не красный, 4) или черный, или красный.

Алгебра
В коробке находятся 2 белых, 3 черных и 5 красных шаров. Наугад вынимается один шар. Найти вероятность того, что  вынутый шар:  1)белый, 2) черный, 3) не красный, 4) или черный, или красный.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего в коробке 10 шаров. 1. 2/10 = 0,2 2. 3/10 = 0,3 3.не красный, значит белый или черный, а их всего 5(белых и черных) 5/10 = 0,5 4.3/10 + 5/10 = 8/10 = 0,8
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