діалог. Під час прогулянки з другом.
Қазақ тiлi
діалог. Під час прогулянки з другом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Привіт,Оленко! -Привіт,Степане! -Як справи?Ти вчора подивився той фільм,що я тобі радила? - Так,мені дуже сподобався,а особливо головній герой? -А чи саме тобі сподобався головний герой? -Він був дуже сміливим та щирим,а токож симпатичним. -Ой,вибач мені вже треба йти додому. -Бувай!
Гость:
-Привіт, Катре! -Привіт! -А куди ти йдеш? -Мені потрібно до крамниці. -Так давай підемо разом буде веселіше! -давай! Все таки ти справжня подруга!!!
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