представьте данные числа а)в виде десятичной или периодической дроби 9/40 и 8/9
Математика
представьте данные числа а)в виде десятичной или периодической дроби 9/40 и 8/9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9/40=0,225 8/9=0,(8).
Гость:
а)в виде десятичной 9/40=0,225 и 8/9=0,(8).
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