в основании пирамиды ABCD, все боковые ребра которой равны корень из 74 см, лежит прямоугольник со сторонами AB=8 см и BC=6 см. найдите площадь сечения MSN, если оно перпендикулярно плоскости основании, а BM:MC=2:1

Геометрия

в основании пирамиды ABCD, все боковые ребра которой равны корень из 74 см, лежит прямоугольник со сторонами AB=8 см и BC=6 см. найдите площадь сечения MSN, если оно перпендикулярно плоскости основании, а BM:MC=2:1

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