рассмотрите записанную реакцию с точки зрения процессов окисления-восстановления 2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2
Химия
рассмотрите записанную реакцию с точки зрения процессов окисления-восстановления 2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mn (7+) + 1e ==> Mn (+6) Mn (+7) + 3e ==> Mn (+4) Марганец принял электроны и восстанавился перманганат калия - это и есть окислитель O(-2) -2e ==> O(0) | 2
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