На координатой плоскости отметьте точки 1) М (6;-2); N(-3;4)     2) M(-2; 2); N (1;-4). Проведите отрезок MN. Найдите координаты точки пересечения отрезка MN c осью ординат 

Математика
На координатой плоскости отметьте точки 1) М (6;-2); N(-3;4)     2) M(-2; 2); N (1;-4). Проведите отрезок MN. Найдите координаты точки пересечения отрезка MN c осью ординат 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нарисуй рисунок по клеткам и сама все увидишь. должна получиться точка с координатами(-2;2)
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