Желтый,красный и зеленый карандаши разложили по одном в 3 коробки.Где какой карандаш лежит,если ни одна надпись на коробке не отвечает действительности? на первой коробке написано желтый на второй красный на третьей желтый или ...
Математика
Желтый,красный и зеленый карандаши разложили по одном в 3 коробки.Где какой карандаш лежит,если ни одна надпись на коробке не отвечает действительности? на первой коробке написано желтый на второй красный на третьей желтый или зеленый.Нужно разложить правельно карандаши по своим местам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если на 3-ей коробке написано "желтый или зеленый", и это неправда - то это коробка из-под красного карандаша. А на 2-ой коробке написано красный, это неправда, значит в этой коробке может лежать либо желтый, либо зеленый карандаши. А на 1-ой коробке написано "желтый", но т.к. мы знаем, что это неправда, то там может лежать либо зеленый, либо красный карандаш. Но мы уже знаем, что красный карандаш лежит в 3-ей коробке, значит в 1-ой коробке должен лежать зеленый карандаш. Соответственно, во 2-ой коробке должен лежать желтый карандаш.
Гость:
короче в первой зелёный вовторой жолтый в трейтей красный так как в трейтей неможет быть зелёного или жолтого а вовторой красного и впервой жолтого
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