Желтый,красный и зеленый карандаши разложили по одном в 3 коробки.Где какой карандаш лежит,если ни одна надпись на коробке не отвечает действительности? на первой коробке написано желтый на второй красный на третьей желтый или ...

Гость: Гость:

Если на 3-ей коробке написано "желтый или зеленый", и это неправда - то это коробка из-под красного карандаша. А на 2-ой коробке написано красный, это неправда, значит в этой коробке может лежать либо желтый, либо зеленый карандаши. А на 1-ой коробке написано "желтый", но т.к. мы знаем, что это неправда, то там может лежать либо зеленый, либо красный карандаш. Но мы уже знаем, что красный карандаш лежит в 3-ей коробке, значит в 1-ой коробке должен лежать зеленый карандаш. Соответственно, во 2-ой коробке должен лежать желтый карандаш.