x+2x+3x=180градусов
Геометрия
x+2x+3x=180градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если я тебя правильно поняла, то: х + 2х + 3х = 180* 6х = 180* х = 180*/6 х = 30* ______________ * - градусы
Гость:
Задание не понятно,но думаю что решение должно быть так 6х=180гр х=30гр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Острый угол А прямоугольной трапеции АВСД равен 30 градусов. Сумма длин её боковых сторон равна 12 корней из 3 см, меньшее основание ВС равно 8 см....
Математика
Желтый,красный и зеленый карандаши разложили по одном в 3 коробки.Где какой карандаш лежит,если ни одна надпись на коробке не отвечает действительн...
Химия
помогите, пожалуйста:) Какой объём кислорода образуется при сгорании 24000 грамм угля? Сколько углекислого газа образуется?
Русский язык
Выпишите определенно-личные предложения. Укажите способы выражения сказуемого в этих предложениях «Сын мой Петр! Письмо твое, в котором просишь т...