В стеклянную банку вмещается 900 г меда. Какова вместимость банки?
Физика
В стеклянную банку вмещается 900 г меда. Какова вместимость банки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вмистимость это объем,формула объема V=m\p m-масса p-плотность плотность меда примерно 1385кг/м3 объем равно 9*10^-1\1385равно65*10*-5 м3(^-это степень)
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