С Е торопят, если знают, Что не долго уж до срока. С И- учительница часто Говорит в конце урока. Запиши глаголы-отгадки в начальной форме.
Русский язык
С Е торопят, если знают, Что не долго уж до срока. С И- учительница часто Говорит в конце урока. Запиши глаголы-отгадки в начальной форме.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спешить (спеши!) - списать (спишите!).
Гость:
Ответ :спешите-спишите.
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