С Е торопят, если знают, Что не долго уж до срока. С И- учительница часто Говорит в конце урока. Запиши глаголы-отгадки в начальной форме.

Русский язык

С Е торопят, если знают, Что не долго уж до срока. С И- учительница часто Говорит в конце урока. Запиши глаголы-отгадки в начальной форме.

Автор: Гость