СОСТАВИТЬ предложение из этих слов: worked her encouragement she boss much give although didn't hard very

Английский язык
СОСТАВИТЬ предложение из этих слов: worked her encouragement she boss much give although didn't hard very
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
She worked very hard although boss didn't give her much encouragement. 
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