СОСТАВИТЬ предложение из этих слов: worked her encouragement she boss much give although didn't hard very
Английский язык
СОСТАВИТЬ предложение из этих слов: worked her encouragement she boss much give although didn't hard very
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
She worked very hard although boss didn't give her much encouragement.
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