Пожалуйста помогите составить предложения c подчинительными союзами по схемам:   [- = ] , (где....). [- = ] , (потому что ...). [- = ],(куда...). [- = ],(чтобы...).

Гость: Гость:

Утром я была на кастинге ведущих, где члены жюри отбирали интересных людей. Вася не пошёл в школу, потому что он сильно простудился. Мы с мамой поехали в центр города, куда должны были приехать наши родственники. Я после школы зашла в магазин купить продуктов, чтобы у семьи был вкусный ужин.