Пожалуйста помогите составить предложения c подчинительными союзами по схемам: [- = ] , (где....). [- = ] , (потому что ...). [- = ],(куда...). [- = ],(чтобы...).
Русский язык
Пожалуйста помогите составить предложения c подчинительными союзами по схемам: [- = ] , (где....). [- = ] , (потому что ...). [- = ],(куда...). [- = ],(чтобы...).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утром я была на кастинге ведущих, где члены жюри отбирали интересных людей. Вася не пошёл в школу, потому что он сильно простудился. Мы с мамой поехали в центр города, куда должны были приехать наши родственники. Я после школы зашла в магазин купить продуктов, чтобы у семьи был вкусный ужин.
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