Помогите решить задачу:57 кг яблок разложили в 5 больших корзин и 3 маленькие корзины.Сколько килограммов яблок в каждой маленькой корзине,если в большие корзины разложили по 9 кг?

Математика

Помогите решить задачу:57 кг яблок разложили в 5 больших корзин и 3 маленькие корзины.Сколько килограммов яблок в каждой маленькой корзине,если в большие корзины разложили по 9 кг?

Автор: Гость