Помогите решить задачу:57 кг яблок разложили в 5 больших корзин и 3 маленькие корзины.Сколько килограммов яблок в каждой маленькой корзине,если в большие корзины разложили по 9 кг?
Математика
Помогите решить задачу:57 кг яблок разложили в 5 больших корзин и 3 маленькие корзины.Сколько килограммов яблок в каждой маленькой корзине,если в большие корзины разложили по 9 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)57:9=6 (ост.3) 2)3:3=1 (кг) ответ: в каждой маленькой корзине 1 кг яблок.
Гость:
1)9*5=45(кг)-в 5 карзинах. 2)57-45=12(кг)-в 3 маленьких карзинах. 3)12:3=4(кг)-в каждой карзине.
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