Помогите пожалуйста.Выпишите из данных предложений, те в которых есть обособления, определите каким членом предложения является каждое из них, и обозначьте их графически.     Образец: Волны, лениво лизавшие берег(определение), ...

Русский язык
Помогите пожалуйста.Выпишите из данных предложений, те в которых есть обособления, определите каким членом предложения является каждое из них, и обозначьте их графически.     Образец: Волны, лениво лизавшие берег(определение), отражали багровый цвет заката.   1 Мы рады видеть вас, дорогие друзья, в нашем доме.2 Тихо охнув, девочка замерла над обрывом.3 Они, кажется, совсем не интересовались происходящим вокруг.4 Ученик, успокоенный увиденным, долго не мог прийти в себя.6 Мальчики, игравшие в шахматы, ничего не замечали вокруг.7 Ветер налетел порывами, хлестал по лицу, нес по улицам опавшие листья.8 Мы, мокрые и голодные, поторопились войти в избу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тихо охнув(обстоятельство),девочка замерла над обрывом  ученик,успокоенный увиденным(определение)долго не мог прийти в себя мальчики,игравшие в шахматы(определение)ничего не замечали вокруг  
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