Из 60 метров ткани сшили 15 одинаковых плащей.Сколько таких плащей можно сшить из 100м такой же ткани.

Математика
Из 60 метров ткани сшили 15 одинаковых плащей.Сколько таких плащей можно сшить из 100м такой же ткани.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на один плащ приходится 4 метра ткани(60м/15шт=4м) следовательно,на 100м приходится 25шт(100м/4м=25шт)
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