Из 60 метров ткани сшили 15 одинаковых плащей.Сколько таких плащей можно сшить из 100м такой же ткани.

Математика

Из 60 метров ткани сшили 15 одинаковых плащей.Сколько таких плащей можно сшить из 100м такой же ткани.

Автор: Гость