У фермера два участка земли засеяны пшеницей. Площадь первого — 18 га, а второго — 30 га. С первого участка получили урожай по 32 ц с гектара. Сколько центнеров пшеницы с каждого гектара получили на втором участке, если всего с...

Математика

У фермера два участка земли засеяны пшеницей. Площадь первого — 18 га, а второго — 30 га. С первого участка получили урожай по 32 ц с гектара. Сколько центнеров пшеницы с каждого гектара получили на втором участке, если всего с двух участков получили 1416 ц пшеницы?

Автор: Гость