У фермера два участка земли засеяны пшеницей. Площадь первого — 18 га, а второго — 30 га. С первого участка получили урожай по 32 ц с гектара. Сколько центнеров пшеницы с каждого гектара получили на втором участке, если всего с...

Математика
У фермера два участка земли засеяны пшеницей. Площадь первого — 18 га, а второго — 30 га. С первого участка получили урожай по 32 ц с гектара. Сколько центнеров пшеницы с каждого гектара получили на втором участке, если всего с двух участков получили 1416 ц пшеницы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18*32=576(ц)-собрали с первого участка 1416-576=840(ц)-собрали со второго участка 840:30=28(ц)-пшеницы с каждого гектара на втором участке 
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