Дмитрик запитав у бабусі: скільки днів залишилося до початку весни? Один ,відповіла бабуся. Якого числа Дмитрик цікавився про початок весни у бабусі?

Математика
Дмитрик запитав у бабусі: скільки днів залишилося до початку весни? Один ,відповіла бабуся. Якого числа Дмитрик цікавився про початок весни у бабусі?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Якщо це високосний рік (має 29 днів у лютому), значить Дмитрик цікавився про початок весни у бабусі  28 лютого, а якщо невисокосний ( має 28 днів у лютому), то Дмитрик цікавився про початок весни у бабусі 27 лютого.
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