Дмитрик запитав у бабусі: скільки днів залишилося до початку весни? Один ,відповіла бабуся. Якого числа Дмитрик цікавився про початок весни у бабусі?

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Якщо це високосний рік (має 29 днів у лютому), значить Дмитрик цікавився про початок весни у бабусі 28 лютого, а якщо невисокосний ( має 28 днів у лютому), то Дмитрик цікавився про початок весни у бабусі 27 лютого.