До наших дней сохранилось множество мифов и легенд Древней Греции. Как, по вашему, можно отличить правду от вымысла? Как вы понимаете словосочетание "историческое исследование"?

История
До наших дней сохранилось множество мифов и легенд Древней Греции. Как, по вашему, можно отличить правду от вымысла? Как вы понимаете словосочетание "историческое исследование"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правду от вымысла не легко,не сложно. Бывают разные ситуации. Если например : Я верю в Бога, а верят ли другие? Может они считают,что это- вымысел. Что есть человек, который может ходить по воде, делать из воды - вино. Они считают это вымыслом. Наука занимает такую же позицию. Как же отличают люди вымысел от правды? Физически, человек не может ходить по воде, превращать воду в вино, воскрешать давно умерших,излечивать неизлечимое. Люди доверяют науке. Что невозможно наукой - вымысел. Что возможно - правда Историческое исследование - это когда ученые рассматривают определенную дату или событие. Производят реконструкцию событий. Изучают древнюю литературу, жизнь древних людей: их одежду, оружие, средство предвижения, в каком климате и гле они жили.
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