Добавьте 1 к сумме чисел50 и 9

Математика
Добавьте 1 к сумме чисел50 и 9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+50+9=60 вот и весь ответ
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