Добрый вечер памагите пажалуста 252 заранее спасибо

Гость: Гость:

На поляне собрался весь цвет поля и леса. Здесь были голубые васильки, алые маки, белые бабочки, красные в черную крапинку божьи коровки. У тропинки маленький подснежник загорелся синим огоньком. И в ответ приветливой улыбкой солнце улыбается ему. 1. Собрался цвет - сказуемое и подлежащее. весь - определение, выражено местоимением. Были васильки, маки, бабочки, божьи коровки. сказуемое и однородные подлежащие. Определения - голубые, алые, белые, красные, алые в крапину, черную. выражены прилагательными. 2. подснежник загорелся - подлежащее и сказуемое. маленький, синим - определения, выражены прилагательными. Солнце улыбается - подлежащее и сказуемое.определение - приветливой, выражено прилагательным