Добрый вечер помогите с задачей мама купила по одинаковой цене 5 кг яблок и 4 кг груш.За это она заплатила 1890 тг.Сколько тенге стоит 1 кг,4 кг и 5 кг фруктов
Математика
Добрый вечер помогите с задачей мама купила по одинаковой цене 5 кг яблок и 4 кг груш.За это она заплатила 1890 тг.Сколько тенге стоит 1 кг,4 кг и 5 кг фруктов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Груш-4кг Цена-1890тг 1кг фруктов-?тг 4кг фруктов-?тг 5к фруктов-?тг 1)4+5=9(кг)-вес фруктов 2)1890:9=210(тг)-заплатили за 1 кг 3)210*4=840(тг)-заплатили за 4 кг 4)210*5=1050(тг)-заплатили за 5 кг Ответ:210тг,840тг,1050тг.
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