Добрый вечер помогите с задачей мама купила по одинаковой цене 5 кг яблок и 4 кг груш.За это она заплатила 1890 тг.Сколько тенге стоит 1 кг,4 кг и 5 кг фруктов

Математика

Добрый вечер помогите с задачей мама купила по одинаковой цене 5 кг яблок и 4 кг груш.За это она заплатила 1890 тг.Сколько тенге стоит 1 кг,4 кг и 5 кг фруктов

Автор: Гость