Укажите существительные, в которых. на места проруска букв. нужно написать оконча??ие. ц

Русский язык
Укажите существительные, в которых. на места проруска букв. нужно написать оконча??ие. ц
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание покажи пожалуйста а то не смогу ответить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько будет секунд 9мин20сек
Ответить
Русский язык
Этому дому, наверное, двести лет. Он совсем ветхий и неловко чувствует себя среди прекрасных домов нового времени. Трудно понять каким чудом он с...
Ответить
Математика
40800 кг сколькр будет тон и центнер
Ответить
Математика
Округлите число 37,285 до десятых
Ответить
Окружающий мир
С одной стороны болота беда а с другой кладезь добра что добро а что зло
Ответить